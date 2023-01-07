"ويكيميديا" تكذّب مزاعم اختراقها من قِبل سعوديين

ونفت مؤسسة ويكيميديا الأمريكية، في بيان، مزاعم المنظمتين، مؤكدة أن تحقيقاتها لا تشير إلى أي اختراقٍ من قِبل أشخاص أو جهات سعودية، أو أن هناك أي تأثير غير إيجابي على المستخدمين .