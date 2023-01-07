"ويكيميديا" تكذّب مزاعم اختراقها من قِبل سعوديين

كذّبت مؤسسة ويكيميديا التي تدير موسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية، تقرير منظمتين إحداهما مقرها أمريكا والأخرى لبنان؛ زعمتا باختراقها من قِبل أشخاص سعوديين .
ونفت مؤسسة ويكيميديا الأمريكية، في بيان، مزاعم المنظمتين، مؤكدة أن تحقيقاتها لا تشير إلى أي اختراقٍ من قِبل أشخاص أو جهات سعودية، أو أن هناك أي تأثير غير إيجابي على المستخدمين .
وأشارت المؤسسة إلى أنها في نهاية العام الماضي قامت بحظرٍ عالمي على ١٦ مستخدماً لأسبابٍ مختلفة، وأن أي مزاعم حول اختراقاتٍ للسعوديين غير صحيحة مطلقاً .
يُشار إلى أن المنظمتين الأمريكية واللبنانية منظمات غير رسمية، وتُدار من قِبل أشخاصٍ غير معروفين .