رغم الراية الحمراء.. عامل يروي تفاصيل غرق 6 أشخاص على شاطئ بالإسكندرية

كشف أحد العاملين بشاطئ "أبو تلات" بمحافظة الإسكندرية عن تفاصيل مأساوية لغرق 6 أشخاص، بينهم 4 فتيات، وإصابة 24 آخرين، وذلك خلال رحلة لطالبات من محافظة سوهاج، جنوبي مصر.
ونقل موقع "القاهرة 24" عن العامل قوله إن الطالبات وصلن في رحلة إلى الشاطئ، وقد تم تحذيرهن من السباحة في ذلك اليوم، حيث رفعت إدارة الشاطئ الرايات الحمراء التي تنبّه لخطورة النزول إلى البحر.
وأضاف أن الطالبات أكدن عدم رغبتهن في السباحة، وأنهن سيكتفين بممارسة الأنشطة البحرية على الشاطئ، إلا أن فريق الغواصين فوجئ أثناء متابعتهم بتسلل إحدى الطالبات إلى المياه رغم عدم إجادتها السباحة، ما دفع زميلاتها للنزول خلفها لمحاولة إنقاذها، رغم أنهن لا يُجدن السباحة كذلك.
وأشار إلى أن ارتفاع الأمواج ساهم في تعريض الفتاة ومن معها لخطر الغرق، بينما تدخّل فريق الإنقاذ فورًا لمحاولة انتشالهم، لكن محاولات إنقاذ إضافية من طلاب آخرين زادت من الفوضى، وأسفرت عن غرق 6 أشخاص (4 فتيات وطالبين)، وإصابة 24 آخرين.
وأكد العامل أن إدارة الشاطئ كانت قد منعت السباحة منذ 3 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن الزوّار لم يلتزموا بالتعليمات.
وتباشر جهات التحقيق بمحافظة الإسكندرية أعمالها لكشف ملابسات الحادث.