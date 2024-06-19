بعد 4 أعوام.. ظهور جديد لعمود براق يثير حيرة الشرطة الأمريكية

وفي منشور على حسابها في "إكس"، قالت الشرطة: "تحدث الكثير من الأشياء الغريبة عندما يذهب الناس للسير لمسافات طويلة مثل عدم الاستعداد للطقس، أو عدم إحضار ما يكفي من الماء، ولكن ماذا عن هذا الشيء؟!".