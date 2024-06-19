بعد 4 أعوام.. ظهور جديد لعمود براق يثير حيرة الشرطة الأمريكية

حيّر هيكل غامض على شكل عمود براق، ضباط الشرطة في مدينة لاس فيجاس، بولاية نيفادا الأمريكية، بعد أن شوهد وهو يتلألأ وسط سلسلة جبال نائية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قالت شرطة لاس فيجاس إن أعضاء وحدة البحث والإنقاذ عثروا على الجسم الغريب البراق بالقرب من "غاس بيك" في محمية الحياة البرية الوطنية الصحراوية في نيفادا.
وأوضحت الشرطة أنها لا تملك أي فكرة عن مصدر العمود أو سبب وضعه في المكان؛ مشيرة إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد يساهمون في حل لهذا اللغز.
وفي منشور على حسابها في "إكس"، قالت الشرطة: "تحدث الكثير من الأشياء الغريبة عندما يذهب الناس للسير لمسافات طويلة مثل عدم الاستعداد للطقس، أو عدم إحضار ما يكفي من الماء، ولكن ماذا عن هذا الشيء؟!".
وكان العام 2020 قد شهد رصد العديد من الأعمدة البراقة الغامضة، أشهرها ما وُجد في ولاية يوتا، وكان هيكلًا بارتفاع 12 قدمًا، حسب "سكاي نيوز" البريطانية.
وأعقب ذلك مشاهدات في رومانيا ووسط كاليفورنيا وفي شارع فريمونت الشهير في وسط لاس فيجاس.
وفي مارس من هذا العام، ظهرت أيضًا كتلة طولها 10 أقدام على أحد التلال جنوبي شرق ويلز.
لكن هذه الأعمدة كانت تختفي بعدها بشكل غامض، حسب "الديلي ميل".