بكاء واستغاثة.. الأمن المصري يكشف مفاجأة عن فيديو تقييد فتاة

وحسب صحيفة "المصري اليوم" قالت وزارة الداخلية في بيان مساء أمس الجمعة: إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنًا وجود فتاة مقيدة، وسماع صوت استغاثة وبكاء صادر من إحدى الشقق بأحد العقارات في منطقة الأسمرات، تم البحث والتحري.