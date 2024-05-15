راصد الزلازل الهولندي يحذر: زلازل بقوة 8 درجات خلال الأيام القادمة

ونجح العلم الحديث في توقُّع الأحوال الجوية بدقة، ونجح كذلك في تصميم معادلات رياضية، جعلت من الممكن توقُّع ظواهر فلكية، مثل الكسوف والخسوف، لكن لا يوجد حتى الآن -وفق العلماء والخبراء- أي طريقة للتنبؤ بوقوع الزلازل، لا من خلال حركة الكواكب ولا غيرها، محذرين من أشخاص ينتحلون صفة خبراء، ويبثون الذعر والقلق بين الناس بهدف الشهرة أو جمع التفاعلات على مواقع التواصل.