حول العالم في صورة: "حرب القمامة الكورية" تشتعل بالبالونات.. وهذه قصتها

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، نشاهد بالونات تحلق في سماء عاصمة البلاد سيئول قادمة من الجارة الشمالية، ولكنها لا تحمل الهدايا أو تعبيرًا عن الصداقة بين البلدين، بل تحمل القمامة في تصعيد جديد للتوتر بين الجارتين الكوريتين.
ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية، فقد أطلقت بيونج يانج ما يناهز 150 بالونًا محملاً بالقمامة، وغير ذلك من المخلفات تجاه جارتها الجنوبية، في الوقت الذي توعد فيه جيش كوريا الجنوبية باتخاذ إجراءات عسكرية "صارمة" إذا "تجاوزت كوريا الشمالية حدودها" بحملة بالونات القمامة المستمرة، أو ألحقت أضرارًا جسيمة بالشعب الكوري الجنوبي، فيما امتنع عن إسقاط البالونات بشكل مباشر، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.
واحتوت معظم البالونات على قصاصات ورق وزجاجات بلاستيكية، ولم يُعثر على أي مواد خطرة، وفقًا لما نقلته "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة لدولة كوريا الجنوبية.
ومنذ أواخر مايو، أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 5 آلاف بالون محمل بالقمامة، ردًا على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي أرسلها المنشقون الكوريون الشماليون، والناشطون في كوريا الجنوبية إلى الشمال.
وارتفعت حدة التوترات بين البلدين في الآونة الأخيرة في ظل تصريحات عدائية متبادلة بين الطرفين، ووصلت العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ توقيع الهدنة التي أوقفت الحرب الكورية (1950 - 1953).