حول العالم في صورة: "حرب القمامة الكورية" تشتعل بالبالونات.. وهذه قصتها

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية، فقد أطلقت بيونج يانج ما يناهز 150 بالونًا محملاً بالقمامة، وغير ذلك من المخلفات تجاه جارتها الجنوبية، في الوقت الذي توعد فيه جيش كوريا الجنوبية باتخاذ إجراءات عسكرية "صارمة" إذا "تجاوزت كوريا الشمالية حدودها" بحملة بالونات القمامة المستمرة، أو ألحقت أضرارًا جسيمة بالشعب الكوري الجنوبي، فيما امتنع عن إسقاط البالونات بشكل مباشر، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.