صور تنطق ألمًا وتبكي دمعًا.. جريمة في غزة يندى لها جبين الإنسانية

ولاقت المذبحة الإسرائيلية إدانات دولية فورية. ودانت السعودية الجريمة من خلال بيان رسمي للخارجية، أكد رفض السعودية بشكل قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني. كما عبّرت الرياض عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين بالرغم من العديد من المناسبات الدولية.