"فرص هائلة ومخاطر كبيرة".. وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من الذكاء الاصطناعي

وترى وزيرة الخزانة في ملاحظاتها المعدة مسبقًا، أنه إذا اعتمد عدد كبير جدًا من المشاركين في السوق على نفس نماذج وبيانات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مزودي خدمات الحوسبة السحابية؛ فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز التحيزات الموجودة أو خلق تحيزات جديدة تؤثر على صنع القرار في الأسواق المالية، وقد يؤدي التركيز بين البائعين الذين يطورون النماذج وتوفير البيانات وخدمات الحوسبة السحابية أيضًا إلى مخاطر، وقد تضخم مخاطر مزودي خدمات الطرف الثالث الموجودة، كما قد تؤدي البيانات غير الكافية أو المعيبة أيضًا إلى إدامة التحيزات الموجودة في صنع القرار المالي أو تقديم تحيزات جديدة.