تقرير: أوروبا تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام

وأفاد أحدث تقرير صادر عن المرصد العالمي للجفاف، بأن 47 في المئة من القارة في حالة "إنذار" بالجفاف، مما يعني أن التربة جفت.. كما أشار إلى أن 17 في المئة أخرى من مساحة أوروبا في حالة تأهب، مما يعني أن الغطاء النباتي "تظهر عليه علامات الإجهاد".