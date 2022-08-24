تقرير: أوروبا تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام

تشهد أوروبا أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام، إذ صدرت تحذيرات بصور مختلفة تشمل نحو ثلثي القارة.
وأفاد أحدث تقرير صادر عن المرصد العالمي للجفاف، بأن 47 في المئة من القارة في حالة "إنذار" بالجفاف، مما يعني أن التربة جفت.. كما أشار إلى أن 17 في المئة أخرى من مساحة أوروبا في حالة تأهب، مما يعني أن الغطاء النباتي "تظهر عليه علامات الإجهاد".
ويحذّر التقرير من أن موجة الجفاف ستؤثر في المحاصيل الزراعية، وتؤدي إلى اشتعال حرائق الغابات، وأنها قد تستمر عدة أشهر أخرى في بعض المناطق الجنوبية من أوروبا.
ومقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، انخفضت توقعات الاتحاد الأوروبي للحصاد بنسبة 16 في المئة للذرة، و15 في المئة لفول الصويا.