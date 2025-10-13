يوم المخاطر ..توتر أمني في إيطاليا قبيل مواجهة إسرائيل في تصفيات المونديال

تستعد إيطاليا لمواجهة حاسمة أمام منتخب إسرائيل مساء الثلاثاء، في أجواء مشحونة سياسيًا وأمنيًا، إذ يدرك المنتخب الإيطالي أن تأهله إلى مونديال 2026 قد يمر عبر بوابة الملحق الأوروبي، ما لم يحقق فوزًا يعزز مركزه الثاني في المجموعة التاسعة.
ويعيش منتخب الأتزوري هاجس الغياب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا، بعد إخفاقه في التأهل لنسختي روسيا 2018 وقطر 2022 عبر الملحق الأوروبي، فيما يدخل اللقاء وسط توتر غير مسبوق بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي في غزة.
وتأتي المباراة بعد أيام من فوز النرويج الكبير على إسرائيل 5-0 في أوسلو، على وقع احتجاجات واسعة مؤيدة للفلسطينيين، ما دفع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إلى التحذير من "يوم محفوف بالمخاطر"، مؤكدًا أن "المخاطر لا تعني الهلع، بل أقصى درجات الحذر".
ووفقًا لوسائل إعلام إيطالية، سيتم نشر نحو ألف شرطي في مدينة أوديني التي تستضيف اللقاء، بعدما طُرحت دعوات لنقله إلى مدينة أخرى إثر المظاهرات الضخمة التي شهدتها البلاد مطلع أكتوبر.
ومن المتوقع مشاركة نحو 10 آلاف متظاهر في مسيرة مؤيدة لفلسطين قبل انطلاق المباراة، فيما يعاني المنتخب الإيطالي من غياب مهاجمه مويس كين الذي أعلن انسحابه بسبب إصابة في الكاحل، بينما يسعى المدرب سباليتي لتحقيق فوز يقرّب الأتزوري من التأهل إلى المونديال.