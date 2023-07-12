انهمكوا في تبادل الأحاديث والضحكات وتركوه بمفرده.. صورة "زيلينسكي" وحيدًا تثير تفاعلاً واسعًا

ويدرك "زيلينسكي" المأزق الذي تعيشه بلاده بمفردها في محاولتها لصد الهجمات الروسية التي لا تتوقف على أراضيها منذ فبراير من العام الماضي، فضلاً عن الموقف السلبي العام من انضمامها لحلف شمال الأطلسي، وهو ما عبّر عنه بوضوح قبل أيام بتغريدة قال فيها: إن "عدم الوضوح هو ضعف"، وأضاف أن عدم تحديد إطار زمني متفق عليه لانضمام كييف للحلف، يعني أن عضوية بلاده يمكن أن تصبح ورقة مساومة في النهاية.