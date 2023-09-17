احذروها.. 10 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر في الدم

فيما توصي الجمعية الأمريكية للسكري ببدء فحص السكري لدى معظم البالغين بداية من سن 35 عامًا، ولمن يعانون من السمنة قبل سن 35 عامًا؛ يرصد خبراء 10 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر في الدم.