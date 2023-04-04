"فيرجن أوربت" للأقمار الصناعية تُشهِر إفلاسها

أشهرت شركة "فيرجن أوربت" المتخصصة في إطلاق الأقمار الصناعية والتابعة للملياردير البريطاني السير ريتشارد برانسون، إفلاسها رسميًّا، بعدما فشلت في تأمين استثمارات جديدة.
وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًّا لها، إنها أوقفت عملياتها منذ أسابيع، وتأمل في العثور على مُشترٍ لهذه الأعمال.
يأتي هذا بعدما ذكرت الشركة الأسبوع الماضي، أنها ستخفض 85% من قوتها العاملة البالغ قوامها 750 فردًا.
وتعمل شركة "فيرجن أوربت" على فكرة إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء من على طائرات "بوينج 747"، والتي وُصفت حين تأسيس الشركة عام 2017 بأنها ستُحدث ثورة في عالم إطلاق الأقمار الصناعية؛ لكن فشل إطلاق أول صاروخ لها هذا العام أحدَثَ حالة من الإحباط؛ خاصة أن الشركة، التي أدرجت أسهمها في مؤشر ناسداك في نيويورك عام 2021، كانت عليها ديون بقيمة 153.5 مليون دولار اعتبارًا من سبتمبر من العام الماضي.
وقال دان هارت، رئيس شركة "فيرجن أوربت"، إنه على الرغم من أن الشركة قد "بذلت جهودًا كبيرة" لمعالجة شؤونها المالية وتأمين المزيد من التمويل؛ لكنه "يجب علينا في النهاية أن نفعل ما هو الأفضل للأعمال".
وتابع: "فيرجن أوربت ستركز الآن على إيجاد مُشترٍ للأعمال، لتوضيح مستقبل الشركة لعملائها وبائعيها وموظفيها".