"فيرجن أوربت" للأقمار الصناعية تُشهِر إفلاسها

وتعمل شركة "فيرجن أوربت" على فكرة إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء من على طائرات "بوينج 747"، والتي وُصفت حين تأسيس الشركة عام 2017 بأنها ستُحدث ثورة في عالم إطلاق الأقمار الصناعية؛ لكن فشل إطلاق أول صاروخ لها هذا العام أحدَثَ حالة من الإحباط؛ خاصة أن الشركة، التي أدرجت أسهمها في مؤشر ناسداك في نيويورك عام 2021، كانت عليها ديون بقيمة 153.5 مليون دولار اعتبارًا من سبتمبر من العام الماضي.