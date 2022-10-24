سرقة القرن بالعراق.. توقيف متهم متورط في اختلاس 2.5 مليار دولار قبل هروبه

من جهتها، قالت هيئة النزاهة الحكومية في بيان الاثنين أيضاً إن المشتبه به هو "المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة" وهو "أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين".