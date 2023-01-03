"يوتيوب" تحذّر منتجي فيديوهات الألعاب: ستُحرمون من الأرباح لهذا السبب

أعلنت شركة يوتيوب عن إجراء عديد من التغييرات على منصتها، وذلك بعد ارتفاع نسبة الشكاوي من قبل المستخدمين والشركات المعلنة بسبب بعض محتوى منتجي ألعاب الفيديو.