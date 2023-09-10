هلع في ليبيا.. الإعصار يقتلع الأشجار والفيضانات تغرق المدن وتحاصر السكان

داهمت السيول، ظهر اليوم الأحد، العديد من القرى والمدن الليبية، مما أدى إلى غرق آلاف المنازل والسيارات وانقطاع الطرقات واقتلاع الأشجار، كما حوصرت العائلات، وسط مخاوف من اتساع نطاق الفيضانات في ظلّ توقعات باستمرار هذه التقلبّات الجوّية جرّاء إعصار دانيال.