يبطئ عمل الشيخوخة.. تجارب تكشف عن دواء شهير لضغط الدم يطيل العمر

وأضاف: أن العلماء تمكّنوا من تحديد موادّ محددة في الدواء تساهم في زيادة متوسط العمر، وتبطئ عملية الشيخوخة، وتحسن العلامات الصحية، مشيرًا إلى أن التجارب لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها تعد بالتوصل إلى العلاج في وقت أقرب مما كان متوقّعًا.