يبطئ عمل الشيخوخة.. تجارب تكشف عن دواء شهير لضغط الدم يطيل العمر

اكتشف علماءُ بريطانيون أنّ أحد أدوية ضغط الدم الشهيرة في أوروبا يمكنه أن يساعد في اكتشاف علاج يبطئ عملية الشيخوخة ويطيل العمر، بعد نجاح التجارب على الديدان.
ووفقًا للمجلة الطبية "ساينس ألرت": فقد تبيّن أن نتائج التجارب التي تم إجراؤها على الديدان نجحت في زيادة متوسط العمر لديها والحفاظ على صحتها لفترة أطول.
وقال عالم الشيخوخة الحيوية "جواو بيدرو" من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة: إن التجارب نجحت في زيادة متوسط العمر لدى الديدان، وإن هناك تجارب إضافية وتجارب سريرية أخرى تجرى على عدد من الحيوانات قبل البدء في التجارب على الإنسان.
وأضاف: أن العلماء تمكّنوا من تحديد موادّ محددة في الدواء تساهم في زيادة متوسط العمر، وتبطئ عملية الشيخوخة، وتحسن العلامات الصحية، مشيرًا إلى أن التجارب لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها تعد بالتوصل إلى العلاج في وقت أقرب مما كان متوقّعًا.