شاهد.. أغرب سبب وراء مقتل أخوين أستراليين وأمريكي أثناء عطلة بالمكسيك

وحسب وكالة "فرانس برس"، أعلن الادعاء العام المكسيكي، الأحد، أن الجثث التي يُشتبه في أنها لراكبي أمواج (أسترالييْن وأمريكي) التي فُقِد أثرها في المكسيك، قد عُثر عليها مصابة برصاص في الرؤوس في أحد منتجعات البلاد.