حول العالم في صورة: في باكستان.. يطلبون العلم ولو في المخيمات!

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة فرانس برس، يجتمع عددٌ من الطلاب الباكستانيين النازحين إثر الفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي في أحد المخيمات في إقليم بلوشستان؛ وذلك لحضور فصل دراسي متنقل.
وتظهر الصورة حرص هؤلاء الصغار على تلقي دروسهم، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة غير المواتية التي يمرون بها في مخيمات النازحين.
وغمرت الفيضانات التي ضربت باكستان صيف العام الماضي نحو ثلث البلاد، فيما راح ضحيتها نحو ألفي شخص، كما أثرت الأزمة على أكثر من 33 مليون شخص من إجمالي عدد سكان باكستان البالغ 220 مليونًا، وشردت أكثر من نصف مليون شخص لا يزالون يعيشون في خيام ومنازل مؤقتة.
كما ألحقت الفيضانات العارمة أضرارًا بالبنية التحتية تقدر بمليارات الدولارات، كذلك أحدثت دمارًا ما بين كاملاً وجزئيًا بنحو مليون منزل، فيما قضت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، علاوة على ذلك فقد جرفت المياه 3400 كيلومتر من الطرقات، و157 جسرًا، حسبما أفادت بيانات الحكومة الباكستانية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى جمع أكثر من 8 مليارات دولار لمساعدة البلد الإسلامي، وذلك في افتتاح مؤتمر دولي يهدف إلى جمع مساعدات بقيمة نحو 8 مليارات دولار من أصل 16.3 مليارًا تحتاج إليها باكستان لإعادة إعمار ما دمرته السيول.