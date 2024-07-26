"كارثة" تُخلف مئات القتلى والمفقودين في إثيوبيا.. والسلطات تعلن الحداد

وقال المسؤولون إن معظم الضحايا لقوا مصرعهم عندما هرعوا للمساعدة بعد الانهيار الأرضي الأول الذي أعقب هطول أمطار غزيرة الأحد الماضي في المنطقة الواقعة على بُعد نحو 480 كيلومترًا من العاصمة أديس أبابا.