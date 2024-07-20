لحظة شاهدها 600 مليون إنسان.. رحلة 55 عامًا على "هبوط الإنسان على سطح القمر"

وكانت المركبة "أبولو 11" انطلقت على متن الصاروخ "ساتورن 5" في الساعة 9:30 صباحًا يوم السادس عشر من يوليو 1969، وفي العشرين من ذات الشهر، أي قبل 55 عامًا بالتمام والكمال، أصبحت مهمة "أبولو 11" تاريخية؛ إذ نجح الإنسان من خلالها في الوقوف والسير على سطح القمر للمرة الأولى.