بشرى خير.. ابتكار "حبة قاتلة للسرطان" لا تؤثر على الخلايا السليمة

وتقول الدكتورة ليندا مالكاس، التي شاركت في تطوير العقار: "في شكله الأساسي، يُعد بروتين مستضد نواة الخلية المتكاثر (حاسمًا ومهمًّا) لتكرار الحمض النووي وعلاج الأورام؛ لكنه قد يتحور ويتغير إلى طفرة سرطانية في الخلايا".