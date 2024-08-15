"حجب الشمس" أم "تدمير الكوكب"؟.. جدل بشأن تبريد الأرض بجزيئات الكبريت

من شأن هذه العملية أن تحاكي ما لوحظ حدوثه عندما ثار بركان جبل بيناتوبو في الفلبين في عام 1991؛ حيث أدى التأثير الإشعاعي للجسيمات والهباء الذي تم إطلاقه، إلى إنهاء عدة سنوات من ارتفاع درجات حرارة سطح الأريض على مستوى العالم، وتبريد الكوكب بمقدار 0.4 درجة مئوية خلال العامين التاليين؛ لكن في الوقت ذاته أدى التأثير المشترك للجسيمات البركانية والكلور التفاعلي الناتج عن أنشطة الإنسان، إلى انخفاض مستويات الأوزون في طبقة الستراتوسفير إلى مستويات غير مسبوقة؛ بحسب دراسة نشرت في مجلة "نيتشر".