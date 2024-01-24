فيديو 26 ثانية مرعبة في مصر.. شاهد لحظة طارت السيارات بسائقيها والحيوانات في حادث سير مروع
رصد مقطع فيديو سجّلته كاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة للمرور، تفاصيل حادث سير وقع عصر أمس على محور دائري المريوطية بمحافظة الجيزة، حين ضربت شاحنة ضخمة 8 سيارات أخرى من أعلى المحور لتسقط السيارات مهشمة على الأرض.
وحسب موقع "صدى البلد"، تَضَمّن مقطع الفيديو -ومدته ٢٦ ثانية- سقوط سيارة نقل محملة بالأغنام بعدما اصطدمت بها من الخلف شاحنة ضخمة، وأسقطتها من أعلى المحور لتتطاير الأغنام في الجو، وسقط بعضها نافقًا.
وتحفّظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على سائق الشاحنة المتسببة، داخل المستشفى، عقب إصابته في الحادث.
وأجرت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في الحادث، كما قامت بسحب عينة دماء من سائق السيارة المتسببة في الحادث لإجراء تحليل المخدرات.
القصة الكاملة لحادث المريوطية
ونقل الموقع عن مصادر أمنية، ورود بلاغ باصطدام شاحنة بعدد من السيارات على الطريق الدائري أعلى المريوطية، وسقوط سيارتين من أعلى الطريق الدائري، ووقوع إصابات.
ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص، جراء التصادم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.