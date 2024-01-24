فيديو 26 ثانية مرعبة في مصر.. شاهد لحظة طارت السيارات بسائقيها والحيوانات في حادث سير مروع

وحسب موقع "صدى البلد"، تَضَمّن مقطع الفيديو -ومدته ٢٦ ثانية- سقوط سيارة نقل محملة بالأغنام بعدما اصطدمت بها من الخلف شاحنة ضخمة، وأسقطتها من أعلى المحور لتتطاير الأغنام في الجو، وسقط بعضها نافقًا.