شاهد من أمريكا.. انهيار جسر في بالتيمور بعدما اصطدمت به سفينة وأنباء عن قتلى

وأفادت تقارير إخبارية -وفق "روسيا اليوم"- بأنه في حوالى الساعة 1:30 صباح يوم الثلاثاء، اصطدمت سفينة كبيرة بالجسر الذي يحمل الممرات المتجهة شمالًا وجنوبًا للطريق السريع 695؛ مما أدى إلى اشتعال النيران فيها قبل غرقها وتسببها في سقوط عدد من المركبات في نهر باتابسكو.