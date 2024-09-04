قد تتشابه الأعراض.. كيف تفرّق بين أخطر 3 أمراض ينقلها البعوض؟

وقال "هان": "من النادر جدًّا رؤية حالات حمى الضنك ما لم تكن تعيش في مناخات أكثر استوائية؛ لذلك قد ترصد هذا المرض في فلوريدا، وبعض الولايات الجنوبية على طول الساحل الشرقي، لكن على سبيل المثال لن ترصد ذلك الداء في ولاية ماساتشوستس أو في الغرب الأوسط أو الغرب على الأغلب".