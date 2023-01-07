"الخطوط الكويتية" ترد على مزاعم تجريدها متقدمات لوظيفة مضيفة طيران من ملابسهن الداخلية!

وردت شركة الخطوط الكويتية على الادعاءات المتعلقة بالفحص الخاص للمتقدمين لوظائف مضيفي الطيران لديها.‏ وشددت، في بيان رسمي لها، على أنها "ترفض تمامًا المساس في كرامة أو إهانة أي شخص".