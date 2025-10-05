"المولود يعرف أمه".. دراسة: أدمغة حديثي الولادة مُهيأة للتواصل الاجتماعي بمعرفة الوجوه والنظرات والكلام

ونقل موقع "ميديكال إكسبريس" عن الباحث الرئيسي داستن شينوست، الحاصل على درجة الدكتوراه، قوله: "وجدنا أن الاتصال داخل هذه الشبكة كان قويًا للغاية في غضون أسبوعين من الولادة. لم يُلاحظ هذا الاتصال القوي لدى الرضع العاديين فحسب، بل لوحظ أيضًا لدى الرضع الأكثر عرضة للإصابة باضطراب طيف التوحد، مثل أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة به".