لأغرب سبب.. إيفانكا "تقص" خطيبة شقيقها من صورة زفاف تيفاني ترامب

ووفق مجلة "بيبول"، فإن العريس "مايكل بولس"، رجل أعمال لبناني أمريكي (25 عامًا)، ينحدر من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا، وكان قد تقدم لخطبة تيفاني أثناء وجود ترامب في البيت الأبيض قبل نحو عامين، وأهداها خاتمًا للزفاف قيمته 1.2 مليون دولار.