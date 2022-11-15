لأغرب سبب.. إيفانكا "تقص" خطيبة شقيقها من صورة زفاف تيفاني ترامب

اقتطعت إيفانكا ترامب، صورة كيمبرلي جيلفويل، خطيبة شقيقها دونالد ترامب جونيور، من اللقطات التي شاركتها على حسابها على إنستجرام من حفل زفاف شقيقتها تيفاني ترامب؛ بحسب ما أفادت به صحيفة "جيزيبيل".
وتُظهِر الصورة الأصلية المذيعة السابقة بشبكة "فوكس نيوز"، بجانب: إيفانكا، وميلانيا ترامب زوجة الرئيس السابق، ووالدة تيفاني مارلا مابلز، ولارا ترامب زوجة إريك ترامب، مع العروس خلال الحفل الذي أقيم السبت.
والأحد، نشرت إيفانكا الصور في منشور، وفي قصص حسابها على إنستجرام، دون غيلفويل.
وبعد أربع ساعات، عادت إيفانكا ونشرت الصورة الأصلية ضمن صيغة القصة، بعدما أشار البعض إلى أن الصورة مقطوعة بحسب الصحيفة.
وحسب موقع "الحرة"، برر البعض قص إيفانكا لصورة غيلفويل، بأن ارتداءها لفستان أسود لا يتناسب مع المناسبة.
وأرفقت إيفانكا الصورة الأصلية، بثلاثة رموز تعبيرية لوجه مبتسم بثلاثة قلوب؛ خشية أن يعتقد البعض أن هناك أي خصومة بين السيدتين.
وزف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ابنته "تيفاني" (29 عامًا)، لرجل أعمال السبت، في حفل حضره جميع أفراد العائلة في مارا لاغو، بولاية فلوريدا.
ووفق مجلة "بيبول"، فإن العريس "مايكل بولس"، رجل أعمال لبناني أمريكي (25 عامًا)، ينحدر من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا، وكان قد تقدم لخطبة تيفاني أثناء وجود ترامب في البيت الأبيض قبل نحو عامين، وأهداها خاتمًا للزفاف قيمته 1.2 مليون دولار.
وتيفاني هي ابنة ترامب، من زوجته الممثلة مارلا مابلز، التي تزوجها خلال السنوات 1993- 1999. وهي بالتالي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور، وإريك وبارون.