كيف تعرف أن زيت الزيتون الذي تشتريه مفيد؟.. خبراء: 4 علامات يجب البحث عنها

يتمتع زيت الزيتون بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالخرف وضعف صحة القلب، أو حتى الحماية من الوفاة المبكرة؛ لكن الحصول على فوائد زيت الزيتون يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك كيفية حصاد الزيتون ومعالجته وظروف تخزين المنتج؛ وفقًا لتقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.