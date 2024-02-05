التلاعب والاحتيال يتبخران.. براءة رئيس "سامسونغ" من جرائم "الاندماج المثير"!

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن من الممكن أن يخفف الحكم الذي أصدرته محكمة منطقة سيئول المركزية اليوم من المشاكل القانونية المحيطة بوريث "سامسونغ"، بعد أقل من عامين من العفو عنه بإدانة منفصلة برشوة رئيس سابق في فضيحة فساد أطاحت بحكومة كوريا الجنوبية السابقة.