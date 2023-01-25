فيديو.. صاروخ يصيب سفينة تركية في ميناء خيرسون جنوب أوكرانيا

أظهر مقطع مصوَّر صاروخًا يصيب سفينة شحن مملوكة لتركيا في ميناء مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا الثلاثاء الماضي؛ ما أدى إلى اندلاع حريق، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، ذكرت شركة آمبري للأمن البحري أن الصاروخ أصاب غرفة قيادة سفينة "توزلا"؛ ما تسبَّب في نشوب الحريق، فيما أظهرت اللقطات المصورة ألسنة اللهب وهي تملأ غرفة القيادة بالسفينة.
وكانت السفينة التي تديرها شركة "جايلي شيبينغ" عالقة في الميناء منذ فبراير 2022م.
وقال مصدر ملاحي إن هناك 12 سفينة تركية متوقفة في الموانئ الأوكرانية، منها خيرسون، وهذه السفن غير مشمولة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
ونقلت رويترز عن المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، قوله إن هجومًا وقع مساء الثلاثاء على الميناء على الأرجح، وإن عبوة ناسفة أصابت السفينة فيما يبدو.
والسفن التركية في خيرسون يديرها الحد الأدنى من أفراد الطاقم؛ لذا لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح.