بعد عامين من "التلاعب".. السجن 7 سنوات لمصري جمع 100 ألف دولار من أبراج الكويت

قضت محكمة كويتية، الثلاثاء، بحبس موظف مصري 7 سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على 29 ألف دينار (أكثر من 94 ألف دولار أمريكي) من عمله في أبراج الكويت، على ما أفادت به وسائل إعلام محلية.