لقطة أثارت جدلاً واسعًا: "صلوا عليه ملفوفًا بالعَلَم الإسرائيلي".. ما قصة "أبو لطيف"؟

كما بيّن على حسابه بمنتهى الوضوح إلى أين يقف، وإلى أي صف ينتمي، فنشر منشورًا على حسابه، قال فيه: " بالنسبة لي، الأشخاص الذين أعيش وأعمل معهم هم إخوتي وأخواتي، ونحن جميعًا نعيش معًا ونحترم بعضنا بعضًا في أرضنا. أنا فخور بكوني بدويًا خدم في الجيش الإسرائيلي.. كان لي شرف الدفاع والحماية في خدمة هادفة لن أنساها أبدًا".