بسبب الذكاء الاصطناعي.. احتجاج موسع من الأدباء والفنانين حول العالم على تقليد أعمالهم

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، تستخدم الشركات المتخصصة المحتوى المحمي بموجب حقوق المؤلّف من دون مقابل لتغذية الخوارزميات التي تحتاج إلى هذه البيانات لتوليد بيانات جديدة. وفي العام الفائت، رفع عدد من الكتّاب، دعاوى متنوعة على الشركات متّهمين إياها بـ"السرقة المنهجية على نطاق واسع" من خلال "استخدام أعمالهم لتلقين خوارزميات "تشات جي بي تي"، مع تجاهل حقوق ملكيتهم الفكرية.