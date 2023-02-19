رئيسة يوتيوب تترك منصبها بعد 9 سنوات من العمل

أعلنت سوزان وجسيكي، التنحي عن منصبها كرئيس تنفيذي لمنصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، بعد 9 سنوات من العمل.
وقالت "وجسيكي" في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "قررت بدء فصل جديد من حياتي يركز على عائلتي وصحتي ومشاريعي الشخصية التي أحبها."
ومن المقرر أن يتولى نيل موهان، كبير مسؤولي المنتجات في يوتيوب، منصب وجسيكي، بصورة مؤقتة لحين الاستقرار مديرًا تنفيذيًّا جديدًا.
وأفادت التقارير بأنه بتولي "موهان" ستركز منصة "يوتيوب" على مسألة جني الأرباح، خاصة وأنه تزعّم إطلاق خدمات ربحية عديدة مثل "يوتيوب تي في" و"يوتيوب ميوزيك" و"يوتيوب بريموم" و"يوتيوب شورتس".
ومن جانبها، أعلنت شركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، أن وجسيكي، ستقدم في الفترة المقبلة دورًا استشاريًّا لمنصة يوتيوب.