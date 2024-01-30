شاهد.. نهاية ضابط إسرائيلي ارتكب أبشع الجرائم في حق الفلسطينيين وقتل عددًا من الأطفال

وحسب الموقع الأردني، فقد دخل الضابط الإسرائيلي "آدم"، قطاع غزة مع جيش الاحتلال، ومارس أبشع الجرائم في حق المدنيين الفلسطينيين وقتل عددًا من الأطفال، وكان يريد القضاء على سكان غزة وذبحهم.