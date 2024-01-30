شاهد.. نهاية ضابط إسرائيلي ارتكب أبشع الجرائم في حق الفلسطينيين وقتل عددًا من الأطفال

كشف فيديو نشره موقع "خبرني" الأردني، عن نهاية الضابط الإسرائيلي "آدم"، بعدما مارس أبشع الجرائم في حق الفلسطينيين وقتل عددًا من الأطفال في غزة.
وحسب الموقع الأردني، فقد دخل الضابط الإسرائيلي "آدم"، قطاع غزة مع جيش الاحتلال، ومارس أبشع الجرائم في حق المدنيين الفلسطينيين وقتل عددًا من الأطفال، وكان يريد القضاء على سكان غزة وذبحهم.
وأصيب "آدم" بجِراح خطيرة في معارك غزة على يد المقاومة الفلسطينية، أدت إلى بتر قدميه وضعف حركة في يديه الاثنتين، ودخوله في حالة نفسية صعبة.
ويُظهر الفيديو الضابط الإسرائيلي وهو يرقد بالمستشفى قعيدًا، لا يقوى على رفع يده ليشير للمصور.