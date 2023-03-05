تركيا تُنهي بناء 541 مركزًا لإيواء متضرري الزلزال وتزيل 468 ألف طن أنقاض

وأعلنت وزارة الداخلية التركية أمس السبت، أنه تم إنشاء 332 مركز إيواء مؤقت في ولايات هطاي، وكهرمان مرعش، وغازي عنتاب، وأدي يامان، وملاطية، وأضنة، وشانلي أورفة، وعثمانية، وديار بكر، وكليس، وألازيغ، كما تم الانتهاء من تركيب 11 ألفًا و832 منزلًا سابق التجهيز من أصل 95 ألفًا و190 منزلًا في المدن الـ209 سابقة التجهيز، وإيواء مليون و481 ألف شخص في مراكز الإيواء المؤقتة، و47 ألفًا و328 في مدن المنازل سابقة التجهيز.