عمالقة مواقع التواصل يدعون أستراليا إلى تأجيل حظرها على الأطفال دون سن 16 عامًا

قال أحد المدافعين عن منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية للجنة مجلس الشيوخ الأسترالي يوم الاثنين: إن القوانين التي تحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا من المواقع يجب تأجيلها حتى العام المقبل على الأقل بدلاً من تمريرها على عجل عبر البرلمان هذا الأسبوع، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
كانت سونيتا بوز، المديرة الإدارية لشركة Digital Industry Group Inc، المدافعة عن الصناعة الرقمية في أستراليا بما في ذلك " X وInstagram وFacebook و TikTok" تجيب عن أسئلة في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ لمدة يوم واحد حول التشريع الأول من نوعه في العالم والذي تم تقديمه إلى البرلمان الأسبوع الماضي.
قالت "بوز": إن البرلمان يجب أن ينتظر حتى اكتمال التقييم الذي طلبته الحكومة لتقنيات ضمان السن في يونيو.
وقالت "بوز": "يُطلب من البرلمان تمرير مشروع قانون هذا الأسبوع دون معرفة كيفية عمله".
ويفرض التشريع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار) على المنصات بسبب فشل أنظمتها في منع الأطفال الصغار من إنشاء حسابات.
ويبدو من المرجح أن يتم تمرير التشريع من قبل البرلمان بحلول يوم الخميس بدعم من الأحزاب الرئيسية.
وسيدخل حيز التنفيذ بعد عام من أن يصبح مشروع القانون قانونًا، مما يتيح للمنصات الوقت للتوصل إلى حلول تكنولوجية من شأنها أيضًا حماية خصوصية المستخدمين.
وتلقت "بوز" استجوابًا ساخنًا من العديد من أعضاء مجلس الشيوخ واعتراضات على دقة إجاباتها، فتساءل السيناتور المعارض روس كاديل كيف تمكن ابن زوجته البالغ من العمر 10 سنوات من الاحتفاظ بحسابات على مواقع التواصل " Instagram وSnapchat و YouTube" من سن الثامنة، على الرغم من أن المنصات تحدد حدًا اسميًا للسن يبلغ 13 عامًا.
أجابت "بوز": إن "هذا هو المجال الذي تحتاج صناعة التقنية إلى تحسينه".
وقالت: إن الحظر المقترح لوسائل التواصل الاجتماعي يهدد بعزل بعض الأطفال ودفعهم إلى "مساحات أكثر قتامة وأقل أمانًا على الإنترنت" من المنصات الرئيسية.
وقالت "بوز" إن قلقها بشأن القانون المقترح هو أن "هذا قد يعرض سلامة الشباب للخطر"، مما أثار رد فعل عدائيًا من السيناتور المعارضة سارة هندرسون، التي قالت: "هذا بيان الفاحشة.. إنك تحاولين حماية عمالقة التكنولوجيا الكبار".
وقال جيمس تشيشولم نائب وزير الاتصالات والاعلام إن المسؤولين تشاوروا على نطاق واسع قبل اقتراح الحد الأدنى للسن.
وقال تشيشولم للجنة: "نعتقد أنها فكرة جيدة ويمكن تنفيذها".