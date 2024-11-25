عمالقة مواقع التواصل يدعون أستراليا إلى تأجيل حظرها على الأطفال دون سن 16 عامًا

قال أحد المدافعين عن منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية للجنة مجلس الشيوخ الأسترالي يوم الاثنين: إن القوانين التي تحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا من المواقع يجب تأجيلها حتى العام المقبل على الأقل بدلاً من تمريرها على عجل عبر البرلمان هذا الأسبوع، حسب وكالة "أسوشيتد برس".