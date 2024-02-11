فيديو طريف: زرافتان تقتحمان بطولة للجولف وسط صدمة الجماهير

وتفصيلاً، افتتحت الجولة الأوروبية للسيدات (LET) موسمها في ملعب "باوباب" المعتمد من قِبل رابطة لاعبي الجولف المحترفين بمنتجع "فيبينغو ريدج" في كينيا، التي أصبحت ملاذًا للحياة البرية عام 2020.