فيديو طريف: زرافتان تقتحمان بطولة للجولف وسط صدمة الجماهير

في فيديو طريف، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحمت زرافتان الملاعب المخصصة للعبة الجولف في إحدى البطولات الرياضية المقامة في كينيا.
وتفصيلاً، افتتحت الجولة الأوروبية للسيدات (LET) موسمها في ملعب "باوباب" المعتمد من قِبل رابطة لاعبي الجولف المحترفين بمنتجع "فيبينغو ريدج" في كينيا، التي أصبحت ملاذًا للحياة البرية عام 2020.
وبالقرب من أحد لاعبي الجولف ظهرت الزرافتان تتجولان بشكل طبيعي؛ لينتشر مقطع الفيديو، الذي رصدته الكاميرات لعملية الاقتحام اللطيفة تلك، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وغالبًا ما يتم رؤية الحيوانات البرية، مثل الزرافة والحمار الوحشي، في تلك المناطق.