الاتحاد الأوروبي يحذّر من السفر مع تزايد مخاطر الجدري على مستوى العالم

وحذّر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها من أنه من المرجح أن تشهد أوروبا المزيد من الحالات الوافدة بسبب انتشار الفيروس في العديد من الدول الإفريقية، وبلد واحد على الأقل في أوروبا وآسيا؛ مشيرًا إلى أن خطر استمرار انتقال العدوى داخل أوروبا لا يزال منخفضًا؛ شريطة تحديد الحالات الوافدة ومكافحتها بسرعة.