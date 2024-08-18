الاتحاد الأوروبي يحذّر من السفر مع تزايد مخاطر الجدري على مستوى العالم

نصحت السلطات الصحية الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي بإصدار تحذيرات سفر للمناطق المتضررة من البثور، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي المرض كحالة طوارئ عالمية.
وحذّر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها من أنه من المرجح أن تشهد أوروبا المزيد من الحالات الوافدة بسبب انتشار الفيروس في العديد من الدول الإفريقية، وبلد واحد على الأقل في أوروبا وآسيا؛ مشيرًا إلى أن خطر استمرار انتقال العدوى داخل أوروبا لا يزال منخفضًا؛ شريطة تحديد الحالات الوافدة ومكافحتها بسرعة.
ويأتي التحديث بعد اكتشاف متغير جديد من فيروس المبوكس في السويد وباكستان؛ مما يمثل أول حالة إصابة بالمرض خارج إفريقيا.
وأعرب رئيس قسم المراقبة في المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها برونو سيانسيو، عن قلقه إزاء تدهور الوضع في إفريقيا؛ لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية والبلدان المجاورة.
وأوصت الوكالة بأن تصدر دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية نصائح سفر لأولئك الذين يزورون المناطق المتأثرة بتفشي الفيروس.