"غير مسلح لكنه لا يزال خطيرًا".. شاهد أغرب سبب لانقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

وأضافت أن المشتبه به "شوهد آخر مرة وهو يطير جنوبًا". وحثت القراء على عدم محاولة القبض عليه؛ لأنه "على الرغم من أنه لا يعتقد أنه مسلح؛ إلا أنه لا يزال خطيرًا للغاية".