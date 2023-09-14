لقطة مشينة.. شاهد ما فعله عناصر الأمن بحقائب الركاب في مطار أمريكي

وقالت إن عنصرًا أمنيًا يبلغ من العمر 33 عامًا وآخر يبلغ من العمر 20 عامًا، عملا معًا على سرقة أموال من حقائب المسافرين عند نقطة تفتيش في المطار بتاريخ 29 يونيو الماضي.