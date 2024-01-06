"43" تحت الصفر.. موجة صقيع تضرب شمال أوروبا ومعدلات البرودة تاريخية

انخفضت الحرارةُ، للمرة الأولى، إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، السبت، في "أوسلو"، مع تسجيل "31.1" درجة تحت الصفر في "بيورنهولت" في شمال العاصمة النرويجية؛ على ما أظهرت بيانات مصلحة الأرصاد الجوية المحلية.