العثور على طائرة هندية مفقودة منذ 13 عامًا في مطار كلكتا

عُثر على طائرة تابعة لطيران الهند، كانت مفقودة منذ 13 عامًا، داخل مطار كلكتا، حيث ظلت متوقفة دون حراك منذ عام 2012، قبل أن تُصنَّف ضمن الطائرات المفقودة.
وتعود الطائرة في الأصل إلى شركة «إنديان إيرلاينز»، وهي شركة طيران حكومية اندمجت مع طيران الهند في عام 2007. ولاحقًا، جرى تأجير طائرة «بوينغ 737-200» للخدمة لدى البريد الهندي بعد تحويلها إلى طائرة شحن.
وفي مرحلة لاحقة، اختفت الطائرة بشكل غامض من جميع السجلات والمستندات الرسمية، ولم يتذكر وجودها أحد، إلى أن طلبت إدارة مطار كلكتا من شركة طيران الهند إزالتها من أرض المطار.
وبحسب التقارير، سيتعيّن على شركة الطيران دفع غرامة تُقدَّر بنحو 85 ألف جنيه إسترليني عن فترة التوقف الطويلة للطائرة.
من جانبه، أوضح المدير العام لطيران الهند، كامبل ويلسون، أن الطائرة متوقفة عن التشغيل منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أن بياناتها استُبعدت، لسبب غير معروف، من عدد من وثائق الشركة الرسمية.