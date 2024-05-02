بينها مجمع التلفزيون.. صور أقمار صناعية تكشف بناء الحوثيين منشآت عسكرية تحت الأرض

أظهرت صور الأقمار الصناعية، التي استعرضها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في تقرير، اليوم (الخميس)، قيام الحوثيين بحفر وبناء منشآت عسكرية كبيرة وجديدة تحت الأرض، لتعزيز قدرتهم على الدفاع في حال وقوع صراع في المستقبل.