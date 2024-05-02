بينها مجمع التلفزيون.. صور أقمار صناعية تكشف بناء الحوثيين منشآت عسكرية تحت الأرض

أظهرت صور الأقمار الصناعية، التي استعرضها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في تقرير، اليوم (الخميس)، قيام الحوثيين بحفر وبناء منشآت عسكرية كبيرة وجديدة تحت الأرض، لتعزيز قدرتهم على الدفاع في حال وقوع صراع في المستقبل.
وكشفت الصور عن وجود مركبات تستخدم للإنشاءات في قاعدة الحفا العسكرية، ودار الرئاسة السابقة، ومجمع التلفزيون اليمني في صنعاء، ومنشأة التخزين العسكرية بالقرب من "الدبر" فضلاً عن مسارات جديدة لمركبات تؤدي إلى الأنفاق.
وأوضح المعهد أن الحوثيين قاموا بتوسيع كبير للمنشآت العسكرية تحت الأرض، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن صور الأقمار الصناعية تظهر ثلاثة مداخل لأنفاق واسعة تكفي لاستيعاب مركبات ثقيلة.