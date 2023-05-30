بعد حديث عالِم صيني بارز.. اتهامات "تسرُّب فيروس كورونا" تعود لمعمل "ووهان"

وعادت نظرية تسرُّب الفيروس من المختبر إلى الظهور في فبراير الماضي عندما قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) إن "هذا هو المكان الذي نشأ فيه (الفيروس) على الأرجح".