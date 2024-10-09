"الداخلية الكويتية": مواطن غادر الكويت بعد رفضه إجراء البصمة البيومترية بالمطار لدخول البلاد

قالت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء: إن أحد المواطنين غادر مطار الكويت الدولي بعد رفضه إجراء البصمة البيومترية والدخول إلى البلاد.
وحسب موقع صحيفة "القبس"، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان، أن المواطن غادر (البلاد) بناء على رغبته الشخصية دون التقيد بالإجراءات الحكومية المتبعة، والتي تتضمن استكمال إجراءات البصمة البيومترية المعتمدة عند دخول البلاد.
وبدأت الكويت العمل بالبصمة البيومترية العام الماضي، وفي شهر مارس الماضي منحت وزارة الداخلية الكويتية مهلة أخيرة للمواطنين والمقيمين تنتهي بنهاية سبتمبر الماضي، لأخذ البصمة التي تشمل مسح الوجه وبصمة العين وبصمات الأصابع، لبناء قاعدة بيانات أمنية، وحذّرت الوزارة من أنه "سيتم وقف جميع معاملات وزارة الداخلية حال لم يتم أخذ البصمة".
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان سابق، أنه "يتوجب على الجميع دون استثناء التقيد بقوانين الدولة والالتزام بالواجبات المطلوبة منهم"؛ منوهة بأنه "كان على رأس مَن التزم بالإجراءات صاحبُ السمو أمير البلاد؛ حيث قام بتنفيذ إجراءات البصمة البيومترية؛ مما يوضح أنه لا أحد فوق القانون، وأنه يطبق على الجميع".