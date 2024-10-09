"الداخلية الكويتية": مواطن غادر الكويت بعد رفضه إجراء البصمة البيومترية بالمطار لدخول البلاد

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان سابق، أنه "يتوجب على الجميع دون استثناء التقيد بقوانين الدولة والالتزام بالواجبات المطلوبة منهم"؛ منوهة بأنه "كان على رأس مَن التزم بالإجراءات صاحبُ السمو أمير البلاد؛ حيث قام بتنفيذ إجراءات البصمة البيومترية؛ مما يوضح أنه لا أحد فوق القانون، وأنه يطبق على الجميع".