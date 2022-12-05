بعد اتهامها بقتله.. بيان رسمي: هذا ما حدث بين مصري وخطيبته وانتهى بموته مشنوقًا

كاميرات المراقبة

وحسب "المصري اليوم"، كانت النيابة العامة قد شاهدت تسجيلات كاميرات المراقبة المطلة على العقار مسرح الحادث؛ فتبينت منها سير المتوفى وخطيبته تجاه المسكن، ثم خروج الأخيرة منه بمفردها وعودتها إليه بعد نصف ساعة؛ إذ أوضحت المذكورة (البالغة من العمر ١٦ عامًا) خلال استجوابها في التحقيقات، نشوب خلاف بينها وبين خطيبها يوم الواقعة بالمسكن، ومغادرتها على إثره تاركةً ثوبها هناك (شال)، وحاولت عقب ذلك الاتصال به عدة مرات دون إجابة؛ فعادت إليه لتجده ملقى أرضًا وقد توفي، ورأت تدلي ثوبها من خطاف بسقف الغرفة، وقد أكدت تسجيلات كاميرات المراقبة رواية الفتاة لما حدث.