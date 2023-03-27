معجزة حقيقية.. هذا ما حدث لتوأمين وُلِدا في الشهر السادس

في حالة غريبة ونادرة للغاية، بقي التوأمان تيني وإلغان ريس على قيد الحياة؛ رغم ولادتهما في الشهر السادس من الحمل.
وبقي الطفلان 150 يومًا في العناية الطبية، وتنقلا بين عدد من المستشفيات بأجساد نحيلة للغاية.
وقالت الأم تريسي إيفيندين (38 عامًا): إن العائلة عاشت لحظات عصيبة راقبت فيها الحالة بخوف شديد؛ لكنها اليوم تشعر بأمل كبير بعد القدرة على إبقاء الأطفال على قيد الحياة؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
من جانبه قال والد التوأمين مارك ريس: "لا يمكننا أن نشكر الممرضات والموظفين بما فيه الكفاية، لقد تمكنوا من مساعدة أطفالنا".
ولا يزال الأطفال بحاجة إلى رعاية وعلاج مستمريْن؛ ولكن يمكنهم الآن العودة إلى منزل العائلة في لامبيتر، غرب ويلز.