معجزة حقيقية.. هذا ما حدث لتوأمين وُلِدا في الشهر السادس

وقالت الأم تريسي إيفيندين (38 عامًا): إن العائلة عاشت لحظات عصيبة راقبت فيها الحالة بخوف شديد؛ لكنها اليوم تشعر بأمل كبير بعد القدرة على إبقاء الأطفال على قيد الحياة؛ حسب "سكاي نيوز عربية".